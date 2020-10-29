Волгоград, , 13:55 — REGNUM Немаркированные одежду и обувь изъяли полицейские в одном из магазинов Волгограда. Общая стоимость товаров оценивается более чем в 9,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Оптовые партии одежды и обуви приобретал 40-летний житель Городищенского района. Продукция, не имеющая логотипов производителя и законных маркировок, реализовывалась в розницу в одном из магазинов Дзержинского района Волгограда. Из торгового зала и складских помещений полицейские изъяли свыше 25 тысяч предметов одежды и обуви на общую сумму свыше 9,5 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.