Москва, , 13:50 — REGNUM Ряд российских регионов подошел к критической черте в борьбе с коронавирусом. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, рост числа новых случаев заражения коронавирусом приводит к повышенной нагрузке на систему здравоохранения. В частности, в некоторых регионах заполняемость коек для пациентов с коронавирусом превысила 90%.

«То есть это фактически критическая черта», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что возникает также дополнительная потребность в медицинском персонале и лекарствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября зафиксирован очередной антирекорд по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом — 17 717. Общее число обнаруженных случаев достигло 1,58 млн.

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