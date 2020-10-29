Рим, , 13:48 — REGNUM Итальянская студия GamePix перевыпустила российскую игру «Вангеры». Об этом 29 октября сообщает портал DTF.

Теперь в «Вангеров» можно сыграть прямо в браузере. Сообщается, что игра доступна как на PC, так и на смартфонах.

Напомним, «Вангеры» — это приключенческий экшен про боевые машины, разработанный российской студией K-D Lab. Его релиз состоялся 18 июня 1998 года.

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