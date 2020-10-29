Москва, , 13:47 — REGNUM Правительство России завершает работу над единым планом по достижению национальных целей развития страны. Об этом сегодня, 29 октября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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План определяет приоритеты на ближайшие десять лет и содержит конкретные показатели, на которые нужно выйти в течение этого периода.

Главная цель — улучшение жизни граждан. чтобы «позитивные изменения почувствовал каждый житель страны». Мишустин поручил членам правительства приложить максимум усилий для реализации плана по национальным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что единый считает, что план достижения национальных целей до 2030 года позволит чётче определить критерии эффективности работы госаппарата.

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