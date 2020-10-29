Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM В честь четвёртого «дня рождения» игры Titanfall 2 аниматор Ранон Сароно рассказал о необычной «пасхалке», которую не заметили геймеры. Он показал её 28 октября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/hyper3d/status/1321557502916349952

В одном из эпизодов игры, посвящённому путешествиям во времени, геймеры могут оказаться в раздевалке из игры Half-Life. В ней не хватает одного костюма — того самого, который в первой части надевает Гордон Фримен (протагонист проекта).

Напомним, Titanfall 2 — это шутер от первого лица, разработанный студией Respawn Entertainment. Его релиз состоялся в 2016 году.

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