Москва, , 13:49 — REGNUM Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) следует финансировать на регулярной основе. Об этом 29 октября заявил председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правозащитник отметил, что НКО более гибки и способны оказывать помощь небольшим группам населения, например, одиноким пенсионерам, которые не умеют пользоваться современной цифровой техникой.

«Нужно изыскивать способы не грантового, а регулярного финансирования социально ориентированных НКО. Очень хорошо проявили себя религиозные организации», — сказал Фадеев.

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