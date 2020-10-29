Сыктывкар, , 13:40 — REGNUM В Сыктывкаре карантинные мероприятия из-за COVID-19 введены в восьми детских садах. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, в настоящее время закрыты десять групп.

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В школах ситуация благополучнее: пока из-за коронавируса не ушел на карантин ни один класс. По данным горадминистрации, занятия прекращены в 16 классах девяти школ, но по другой причине — ученики массово заболели ОРВИ.