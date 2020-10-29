Саратов, , 14:41 — REGNUM За сутки в Саратовской области скончались две пациентки с коронавирусом. Об этом 29 октября сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

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Первая — 64-летняя погибшая поступила в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. На третьи сутки из-за ухудшения ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отрицательная динамика лечения не позволила спасти женщину. Кроме этого, погибшая страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Второй жертвой инфекции стала 81-летняя женщина. Она лечилась самостоятельно и в поликлинику не обращалась. Из признаков заболевания у нее имелись кашель и повышенная температура. Причину смерти установили после вскрытия. Пожилая женщина также имела несколько сопутствующих заболеваний — ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и хроническая ишемия головного мозга.

Всего с начала пандемии по данным на 29 октября в регионе погибшими от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией числятся 154 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по состоянию на 29 октября инфицированы коронавирусом 20 122 человека, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 194 жителей региона. Минувшим днем заболели 197 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 13 266 человек, за сутки — 136 пациентов.

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