Токио, , 13:37 — REGNUM Разработчики из Square Enix поделились первыми подробностями о сюжете игры Final Fantasy XVI. Об этом 29 октября сообщает портал RPG Site.

На специальном тизер-сайте команда Square Enix рассказала о масштабном мире проекта и его главном герое Клайве Росфилде. Он является первенцем герцога Розарии (одно из шести игровых государств), которому предстоит отправиться в путешествие, чтобы отомстить за родного брата.

Дата релиза Final Fantasy XVI пока не называется. Эксперты предполагают, что игра выйдет уже в 2021 году.

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