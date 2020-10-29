Уфа, , 13:40 — REGNUM Со дна осушенного озера Кашкадан было вывезено «тысячи машин» ила и грязи в Уфе. Об этом 29 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, руководство региона в текущем году серьезно поработало развитие парковой системы столицы Башкирии. В озере Кашкадан была проблема с водой, поскольку из-за мелководья в летнее время этот водоем зацветал, а зимой он замерзал. При этом дно озера было грязное и стоял очень неприятный запах.

Хабиров отметил, что в результате было решено изменить изначальный проект и продумать систему водного баланса в водоеме: из-за того, что отсутствовала система ливневой канализации, вся грязь уходила в озеро. И эта работа была сделана. Озеро было полностью слито.

По его словам, рабочие вывезли уже «тысячи машин» грязи и ила, и еще продолжают вывозить. Поэтому в будущем, на много лет вперед, в озере будет чистая вода, а значит здесь можно будет купаться и загорать.

Глава региона подчеркнул, что эта территория будет оборудована велодорожками и современными площадками.

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