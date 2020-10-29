Пермь, , 13:35 — REGNUM В Пермском крае обнаружено ещё 162 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 85 женщин и 77 мужчин. 84 пациента лечатся в больницах, а ещё 78 — на дому.

С начала пандемии в регионе было выявлено 13 209 заразившихся. Выздоровели 8785. Коэффициент распространения болезни сейчас составляет 1,08. На 28 октября он был на отметке 1,1.