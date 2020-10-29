Москва, , 13:33 — REGNUM Формирование комиссий по проверке жалоб медиков в регионах не является признаком недоверия к местным властям. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представители СМИ спросили Пескова, не значат ли проверки жало медиков, что Кремль стал меньше доверять местным властям. «Нет, это не значит», — ответил представитель Кремля.

Напомним, 28 октября президент России Владимир Путин поручил заместителю председателя правительств Татьяне Голиковой направить в регионы комиссии Минздрава для проверки состояния системы здравоохранения.

Комиссии сформированы в связи с многочисленными жалобами медицинских работников, которые связаны с работой в период пандемии коронавируса.

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