Нальчик, , 13:31 — REGNUM В Кабардино-Балкарии нет недостатка в местах в госпиталях для лечения пациентов с COVID-19. Регион занимает 11-е место в России по обеспеченности койко-местами. Их в республике на 100 тыс. населения создано 196. Об этом сообщило 29 октября на своей странице в Instagram региональное министерство здравоохранения.

«Информация о нехватке коек в госпиталях Кабардино-Балкарской Республики, распространенная сегодня в социальных сетях, не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день в республике действует девять госпиталей особо опасных инфекций с общим коечным фондом 1702 койки», — говорится в сообщении минздрава.

При этом в случае необходимости в Кабардино-Балкарии будут развернуты новые дополнительные койки, «ни один пациент в тяжелом состоянии не остается без госпитализации», подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщалось, в Кабардино-Балкарии находятся на лечении в госпиталях 1504 пациента. Общее число «активных» больных составляет, по данным федерального оперативного штаба на 29 октября, 2443 человека.

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