Лондон, , 13:31 — REGNUM Студия Rare представила бесплатное обновление Fate of the Damned («Судьба проклятых») для игры Sea of Thieves. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 28 октября на официальном YouTube-канале игры.

Обновление посвящено Празднику проклятых — аналогу Хеллоуина в мире Sea of Thieves. В рамках этого события геймеры получат доступ к различным тематическим наградам и особым предметам в магазине игры — например, питомцам-скелетам.

Напомним, Sea of Thieves — это многопользовательская приключенческая игра от британской студии Rare. В ней геймеры могут стать капитанами собственных пиратских судов и отправиться в захватывающее морское путешествие.

