Воронеж, , 13:30 — REGNUM Работу поликлиник в Воронежской области перестраивают в связи с резким ростом числа заболевших ОРВИ и COVID-19, об этом ИА REGNUM 29 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.

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В частности, в поликлиниках выделяются отдельные зоны для приема пациентов с ОРВИ, также будет перераспределен персонал поликлиник. Для пациентов с повышенной температурой откроют отдельные входы. В зоне для пациентов с признаками ОРВИ будет работать несколько кабинетов терапевтов, кабинет забора мазков на COVID-19, кабинет для проведения рентгенографии ОГК, кабинет неотложной помощи и процедурный кабинет.

Около 30% медработников будет работать с пациентами без признаков ОРВИ (30% от общего числа), 70% медиков направят для работы с пациентами, имеющими признаки ОРВИ. Будут сформированы мобильные бригады для выездов на дом к пациентам с признаками ОРВИ или подтвержденным COVID-19. Также врачи будут вести приём пациентов в поликлинике. Врачи в возрасте старше 65 лет будут работать с коронавирусными больными дистанционно.

В регионе также заработает специальная служба телефонной связи — дистанционный центр мониторинга пациентов. Работу его организуют по четырём направлениям. В частности. будут приниматься звонки по единому многоканальному номеру, специалисты будут фиксировать данные пациентов, принимать решения об оформлении вызова бригады на дом или приглашении пациента в поликлинику. Линия будет работать с 07:00 до 22:00 часов. Второе направление — поддержание обратной связи с пациентами для уточнения состояния их здоровья после принятия вызова, также будет вестись обзвон тех пациентов, кто занимался через интернет. Третья группа будет координировать действия со службой скорой медицинской помощи и приемно-сортировочными пунктами. Наконец, четвертая группа будет в телефонном режиме контролировать состояние здоровья тех, у кого подтвердился COVID-19, обзванивать «контактных» пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Воронежская области в очередной раз обновила рекорд по числу суточных заражений коронавирусом — подтвердилось сразу 292 теста.