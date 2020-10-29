Москва, , 13:31 — REGNUM Нападение вооруженного холодным оружием мужчины на прохожих возле церкви Нотр-Дам в Ницце является абсолютно ужасающей трагедией. Об этом 29 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце, — сказал Песков. — Это абсолютно ужасающая трагедия».

В то же время он предпочел воздержаться от каких-либо дальнейших комментариев по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверка информации о возможном минировании в районе церкви Нотр-Дам в Ницце проведена сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, 29 октября в Ницце вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей. В результате инцидента, по последним данным, погибли три человека, ещё несколько пострадали, нападавший был задержан.