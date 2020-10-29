Москва, , 13:28 — REGNUM Существование в России такого издания, как французский журнал Charlie Hebdo, невозможно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не мог [бы появиться такой журнал в России]. Давайте не забывать, что Россия — это отчасти тоже мусульманская страна. В России живёт до 20 миллионов мусульман. И в России, где основополагающая религия — христианство, больше всего у нас христиан живёт, уникальность нашей страны — в многонациональности и многоконфессиональности», — сказал Песков.

По его словам, в России все конфессии живут в уважении друг к другу, а существование издания подобного толка было бы невозможным в том числе и согласно российскому законодательству.