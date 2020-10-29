Омск, , 13:26 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявлено 192 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 октября в региональном оперштабе. Это рекордный показатель для региона. До этого максимум был зарегистрирован 27 октября — 191 случай.

Скорая помощь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Всего в Омской области на сегодняшний день выявлено 15 388 носителей коронавируса. Выздоровели 11 246 человек, в том числе 95 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным областных властей, в регионе растёт количество пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация в стационары.

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