Москва, , 13:25 — REGNUM Правительство России дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки семьями с детьми. Об этом 29 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, на заседании рассмотрят вопрос о выделении в 2020 году дополнительного финансирования для поддержки семей с детьми.

«Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счёт государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что родители могут получить на компенсацию платежа 450 тыс. рублей.

По словам главы правительства, в течение 2020 года на эти цели уже выделили 35 млрд рублей.