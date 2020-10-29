Чебоксары, , 13:21 — REGNUM В Чебоксарах продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022—2023 годах. Всего выдвинуто 17 общественных пространств, сообщили ИА REGNUM в столичной мэрии.

Голосование проходит на портале «Открытый город» и завершится 13 ноября. По его итогам будут определены территории, где начнётся благоустройство в 2022 году. Из 17 предложенных общественных пространств горожанам предлагается выбрать три.

Речь идёт о благоустройстве парков, скверов, аллей. В частности, в числе предлагаемых мэрией территорий — скверы Константина Иванова (вторая очередь), у детского медцентра, по проспекту Тракторостроителей, по Московскому проспекту, перед торговым домом «Чебоксарец», Кадетский сквер (второй этап).

В список под планируемое благоустройство вошли также аллея в юго-западном районе, детский парк по улице Ивана Франко, «Бауманский лес», территория на площади Республики, парк посёлка Новые Лапсары, роща Гузовского, «Аллея искусств». Кроме того, предлагается благоустроить территории от подземного перехода к новому автовокзалу и оврага по улице Хевешская, а также создать парк культуры и отдыха в Дубовой роще и аллею по улице Айзмана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам прокурорских проверок мероприятий по благоустройству общественных пространств выявлено почти три десятка нарушений. Проверки проводились по факту низкого освоения средств в муниципалитетах: на 15 октября кассовое освоение средств составило 145,9 млн рублей, или 40%.

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