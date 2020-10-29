Москва, , 13:21 — REGNUM Кремль квалифицирует теракт в Ницце как ужасающую трагедию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков., комментируя нападение террористов на церковь Нотр-Дам во французской Ницце.

«Это ужасающая абсолютно трагедия», — сказал Песков.

По его словам, Россия проверяет информацию об инциденте в Ницце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ницце произошло нападение на церковь Нотр-Дам. По предварительной информации, несколько человек были убиты в ходе нападения.