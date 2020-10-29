Москва, , 20:03 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что до ряда регионов РФ дошла только первая волна коронавируса, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 29 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Какой волну ни назови, суть роста заболеваемости не изменится. А рецепты в любой сложной ситуации тоже всё те же самые: постоянное нагнетание страха доводит до паники и обмороков, но не излечит даже от насморка. Скорее даже усугубит. Берегите себя, люди, всеми разумными способами. Всем добра», — делится пожеланиями Михаил Б.

Часть пользователей отметила, что у президента имеется информация по статистике заболевания новой коронавирусной инфекцией в стране, которая может отличаться от действительности. По их видению, президент имеет неполное представление также и о социальном обеспечении своих граждан.

«Это говорит об информированности президента. Оказывается, он не знает, что осенний коронавирус намного больше охватил территорию и население страны. Во многих регионах нет мест в медучреждениях и проблемы с лекарствами. Вот так его информируют о соцобеспечении населения, о нищенском существовании 30 процентов жителей РФ», — считает пользователь «Василий квм».

Некоторые комментаторы считают, что официальные власти постоянно предоставляют населению противоречивую информацию по поводу COVID-19. И слова президента о том, что все ждут вторую волну коронавируса, а до некоторых регионов не дошла еще первая, хотя жёсткие меры ограничения принимались на территории всей страны, также ставятся в пример противоречивой информации.

«Вот что я знаю: короновирус есть, но как бы он существует уже давно. От него умирают или не замечают вовсе. Маски помогают и не помогают, как пойдет. Вирус любит холод, вирус любит жару. Любит, когда сухо, потом любит, когда мокро, в зависимости от сезона. Ещё вирус остро реагирует на курс валют, голосование и на расположение звёзд. Вокруг море трупов или наоборот, нет заболевших, зависит от угла просмотра. Пик был или нет. Либо плато, на которое лезем уже давно, правда вроде плато проскочили несколько раз незаметно. В тут еще вторая волна накатывается, но это не точно», — пишет Lina.

Ряд граждан призвал руководство страны перестать пугать жителей России постоянными сводками о смертности от коронавируса. По мнению людей, постоянно подпитываемый страх перед COVID-19 наносит еще большие проблемы для населения, нежели сам новый вирус.

«Я за подобную трактовку происходящего. Вирус есть, бороться с ним можно и нужно. Главное, во время диагностировать и начинать лечение. Но не устраивать охоту на ведьм, как многим так хочется, и не бросать людей на самовыживание, заставляя их сидеть в четырех стенах без средств к существованию. Сводя с ума ежедневными сводками о смертях, которые не соответствуют действительности», — поделилась мнением Ольга.

Напомним, 28 октября президент России Владимир Путин сделал заявление, согласно которому до ряда регионов РФ дошла только первая волна коронавируса.