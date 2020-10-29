Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали более 1000 пациентов с COVID-19 в состоянии средней тяжести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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В больницах региона лежат 279 больных инфекцией в тяжёлом состоянии (235 из них — в реанимации, 153 — на ИВЛ), а также 1019 пациентов в состоянии средней тяжести. Для сравнения, 28 октября сообщалось о 273 больных в тяжёлом состоянии и 991 — в состоянии средней тяжести.

Врачи выписали ещё 315 пациентов, переболевших COVID-19. Всего подтверждено 27 712 выписок с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 759 смертей от новой коронавирусной инфекции.

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