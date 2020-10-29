Черкесск, , 13:12 — REGNUM Несовершеннолетние в Карачаево-Черкесии с сегодняшнего дня, 29 октября, не смогут приобрести в магазинах зажигалки, содержащие сжиженный углеводородный газ. Закон о запрете на торговлю ими приняли депутаты Народного собрания на очередной сессии, сообщили в парламенте.

Мера ограничения для детей на покупку зажигательных контейнеров для газа и заправочных баллонов любой емкости принята в связи с тем, что в последнее время получило распространение использование газа в качестве средства, при котором происходит состояние токсического опьянения. При этом при употреблении газа может произойти остановка сердца даже при первом случае использования.

Закон о запрете продажи зажигалок был подготовлен прокуратурой республики. Напомним, ранее сообщалось о внесении на рассмотрение депутатов парламента Карачаево-Черкесии закона о запрете на продажу кальянов несовершеннолетним. Его также одобрили на сегодняшнем заседании Народного собрания.

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