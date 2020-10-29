Москва, , 13:10 — REGNUM Правительство РФ выделит дополнительные 5 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов, которые проходят лечение на дому. Об этом 29 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Мишустин отметил, что пациенты, у которых течение болезни не требует госпитализации, нуждаются в помощи.

«Они лечатся на дому под наблюдением врачей. Их надо обеспечить необходимыми лекарствами, причём бесплатно», — сказал премьер-министр.

По его словам, на закупку препаратов дополнительно направят 5 млрд рублей. При этом деньги должны поступить в регионы уже сегодня — такое поручение Мишустин дал Минфину РФ.