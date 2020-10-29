Барнаул, , 13:04 — REGNUM В Барнауле 1 ноября состоится согласованный митинг недовольных ситуацией, сложившейся в медицине региона. Как сообщает канал «ПолитАлтай», на данном мероприятии разрешено присутствие до 50 человек.

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Состоится митинг в 13:00 местного времени в гайд-парке по адресу Пионеров, 2. Организаторами акции выступили местный краевед Данил Дегтярёв и представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в марте 2020 г. после череды непрекращающихся скандалов, связанных с оптимизацией первичного звена в здравоохранении Алтайского края, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что ни одна районная больница не будет закрыта. Он уверял, что смог убедить коллег, что в крае нельзя закрывать больницы даже в районах, где проживает менее 20 тысяч человек, и добиться исключения региона из федеральных планов по оптимизации больниц в небольших районах. Тем не менее стационары продолжают закрывать.

В аптеках нет антибиотиков, а число новых носителей коронавируса и погибших растет с каждым днём. Петиция за отставку Дмитрия Попова набрала несколько тысяч подписей.

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