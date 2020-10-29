Милан, Италия, , 13:00 — REGNUM Релиз гоночного симулятора MXGP 2020 перенесли на 16 декабря 2020 года. Об этом 28 октября сообщило издание Gematsu.

По словам разработчиков, дополнительные дни понадобились им для «предоставления наилучшего игрового опыта пользователям всех платформ». Изначально игра должна была выйти 10 декабря 2020 года.

Напомним, MXGP 2020 — это официальный симулятор чемпионата мира по мотокроссу. Он будет доступен на PC, PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Xbox не планирует повышать стоимость подписки на Game Pass

Читайте развитие сюжета: «Судьба проклятых»: в игре Sea of Thieves тоже празднуют Хеллоуин