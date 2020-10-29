Москва, , 12:57 — REGNUM Российским регионам выделят дополнительные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

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Средства пойдут на улучшение материально-технической базы медучреждений, закупку средств защиты и другие цели.

«Сегодня на заседании правительства мы дополнительно направим регионам для этого 10 млрд рублей. И ещё 1 млрд рублей на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию», — сказал Мишустин.