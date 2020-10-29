Салехард, , 12:54 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 10 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Надымском районе — 27, в Ноябрьске — 29, в Салехарде — 18, в Лабытнанги — 20, в Муравленко — 23.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 183 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 29 октября зарегистрировано 20 190 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 354 человека, 136 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).