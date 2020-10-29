Самара, , 12:57 — REGNUM Восемь пациентов c COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По сообщению пресс-службы ведомства, женщины 44-х, 65-и, 74-х, 76-и лет и мужчины 65-и, 71-го, 87-и лет страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. А 88-летняя женщина страдала еще и онкологическим заболеванием. Всего в регионе скончались 267 пациентов с COVID-19.

При этом, коэффициент летальности в регионе составил 1,71 (в России — 1,73), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 8,36 (в России — 18,7).

Отмечается, что за сутки по области было выявлено 167 случаев заражения коронавирусом. А всего в регионе было выявлено 15 625 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 12 942 пациента. На учете у врачей стоят 118 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 28 октября, в Самарской области был выявлен 161 случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе выявлено «рекордное» число носителей коронавируса