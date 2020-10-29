Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM На Среднем Урале зафиксировали новые семь летальных случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для сравнения: 28 октября власти докладывали о четырёх смертях, 27 октября — о пяти, 26 октября — о четырех погибших.

Теперь в регионе подтверждено 759 случаев смерти от COVID-19. Сколько больных данной инфекцией скончались от иных заболеваний, в штабе не говорят. Всего в России зафиксирована 27 301 смерть пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области обязали водителей такси и предприятия общепита организовать «защитные экраны» или перегородки для профилактики COVID-19.

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