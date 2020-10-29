Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Глава Xbox Филл Спенсер заявил, что компания не будет повышать стоимость подписки на сервис Game Pass. Об этом 29 октября сообщает портал VGC.

Спенсер рассказал, что руководство Xbox полностью устраивает текущая стоимость Game Pass. По словам главы компании, с точки зрения бизнес-модели этот сервис «полностью устойчив».

Напомним, Xbox Game Pass — это сервис подписки для консоли Xbox One и компьютеров с операционной системой Windows 10. С его помощью геймеры могут получить доступ к играм от различных издателей за фиксированную ежемесячную плату.

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