Севастополь, , 12:52 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждены «рекордные» 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 29 октября в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 65 новых случаях заражения.

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»По состоянию на утро 29 октября зарегистрировано 74 новых случая заболевания COVID-19. Из них 33 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 41 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 12 до 83 лет», — уточнили в оперативном штабе.

За сутки с выздоровлением после коронавируса выписали 27 пациентов. Двое скончались — это женщина в возрасте 81 года и мужчина 67 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 2238 носителей коронавируса, выздоровели 1400 человек, 63 скончались. В стационарах проходят лечение 258 больных COVID-19, ещё 476 находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, ранее в Севастополе продлили режим повышенной готовности до 1 декабря. В городе запретили ночную работу ресторанов и кафе, также продлили каникулы школьникам — до 15 ноября.

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