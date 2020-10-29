Москва, , 12:54 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 366 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 29 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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При этом предыдущее самое большое число смертей от нового заболевания (346) было зафиксировано в стране 28 октября.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 27 301.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 17 717 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 581 693.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 1 186 041 человек, 14 740 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 346 пациентов.