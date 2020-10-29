Томск, , 12:50 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 212 человек, сообщили ИА REGNUM 29 октября в региональной администрации.

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Этот показатель является рекордным для региона, за сутки 28 октября здесь было зарегистрировано 196 случаев заражения.

Из вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 нет симптомов у 84 человек. У 111 наблюдаются признаки ОРВИ, у 17 — пневмония.

За весь период в Томской области выявлено 11 977 носителей коронавируса. Выздоровели 8044 человека, в том числе 102 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, оперштаб Томской области по предупреждению распространения коронавируса принял решение продлить каникулы для школьников региона до 8 ноября.

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