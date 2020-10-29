Краснодар, , 12:40 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердили 132 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 29 октября. Сутками ранее сообщалось о 133 новых носителях коронавируса. В числе заболевших — 11 детей от года до 16 лет.

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«Инфекция была выявлена в 25 муниципальных образованиях. Больше всего положительных результатов исследований на COVID получено в Краснодаре — 51», — уточнили в оперативном штабе.

На 29 октября на территории края положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 17 119 человек. Выздоровели 11 572 пациента. Скончались 407 пациентов с COVID-19, в том числе шесть — за последние сутки.

В тяжёлом состоянии в регионе остаются 35 пациентов — 32 подключены к аппаратам ИВЛ, трое находятся на ЭКМО. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 301,6.