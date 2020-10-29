Токио, , 12:38 — REGNUM Релиз ролевой игры Bravely Default II состоится 26 февраля 2021 года. Об этом 28 октября сообщалось на YouTube-канале компании Nintendo.

Изначально игра должна была выйти до конца 2020 года. Однако разработчикам пришлось перенести релиз, что улучшить некоторые аспекты проекта.

Bravely Default II — это ролевая игра, разработкой которой занимается студия Claytechworks. Она расскажет о четырёх жителях волшебного мира, которым предстоит объединиться для спасения родных земель.

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