Москва, , 12:38 — REGNUM В ноябре 2020 года московские школы не уйдут на осенние каникулы. Об этом 29 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования и науки Москвы в ответе на запрос.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Каникулы в школах, обучающихся по системе триместров, ранее были запланированы на ноябрь.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», — говорится в ответе.

Как сообщало ИА REGNUM, двухнедельные каникулы в школах Москвы проходили с 5 по 18 октября. В конце сентября, разъясняя изменения расписания, руководитель пресс-службы департамента образования и науки столицы Екатерина Паршина в радиоэфире рассказала:

«Те, кто учатся по триместрам, у них оценки выставляются 1 декабря, 1 марта и в конце мая. Каникулы должны были быть по плану в конце октября — первая неделя ноября, там, где модули, — на следующей неделе. У кого каникулы должны быть в ноябре, перенесены каникулы на вот сейчас и две недели».

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