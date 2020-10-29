Волгоград, 29 октября 2020, 12:39 — REGNUM Положительный тест на коронавирус подтверждён у председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева. Об этом стало известно 29 октября.
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Состояние главы облздрава удовлетворительное, он находится на амбулаторном лечении и продолжает работать в дистанционном формате, уточняет издание «Высота102».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Волгоградской области выявлено 196 носителей инфекции, 107 из которых подтверждены в Волгограде.