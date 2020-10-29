Апатиты, Мурманская область, , 12:33 — REGNUM В Мурманской области отменили пропускной режим при въезде в Кировско-Апатитскую агломерацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

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Теперь провожающим и встречающим, а также самим пассажирам аэропорта «Хибины» для проезда через КПП необходимо предъявить только копию билета — пропуск оформлять теперь не нужно.

Напомним, пропускной режим на въезде в города Кировск и Апатиты был введен еще в конце марта из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе было выявлено 197 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них девять — в Апатитах, восемь — в Кировске.