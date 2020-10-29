Вашингтон, 29 октября 2020, 12:30 — REGNUM Туркмения и Узбекистан стали одними из самых безопасных стран мира. Об этом свидетельствуют данные международного исследовательского института Gallup.
Организация составила индекс закона и порядка. Туркмения набрала 97 баллов и заняла первое место, а Узбекистан — 92. Наряду с Норвегией, Австрией, Швейцарией и ОАЭ республики заняла шестое место.
Указанный параметр основан на доверии граждан к полиции, ощущении личной безопасности, а также на статистике преступности. Первое место с Туркменией разделил Сингапур.
Самыми небезопасными странами стали Афганистан — 43 балла, Габон — 52, Венесуэла и Либерия — 54, Южная Африка — 57.