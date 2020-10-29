Горно-Алтайск, , 12:30 — REGNUM Несмотря на высокий интерес к изучению алтайского языка, зачастую он не является языком внутрисемейного общения. По словам министра образования и науки Республики Алтай ОльгиСаврасовой, лишь 27% респондентов отметили, что общаются в семьях на алтайском. При этом заинтересованность в его изучении проявили 95%.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, эти цифры были озвучены на заседании, посвящённому вопросам сохранения языка. По словам министра, эта ситуация в результате отражается на выборе программы в школе.

«Доля обучающихся, изучающих алтайский язык в 2019—2020 учебном году, составляет 29% (11 260 чел.) от общего числа, из них 7 495 обучающихся изучают алтайский язык по основной программе, 3 765 чел. изучают по программе «Алтайский язык, как государственный язык Республики Алтай»,— отметила она.

В результате алтайский язык ранее был включён ЮНЕСКО в число языков, находящихся под угрозой. Для решения проблемы депутаты Заксобрания предложили увеличить финансирование подпрограммы «Сохранение и развитие алтайского языка в Республике Алтай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в трёх детских садах республики стартовал проект «Полилингвальная модель обучения алтайскому языку…». По мнению инициаторов, он позволит создать оптимальную среду для овладения детьми алтайского и русского языков.

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