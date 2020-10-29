Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Всем неверующим в коронавирус жителям Свердловской области стоит прогуляться в красной зоне «ковидного» госпиталя, заявил главный врач больницы № 24 (Екатеринбург) Алексей Малинкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

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Малинкин пригласил «ковид-диссидентов» к себе в больницу. «Распишутся, что они информированы о том, что заходят в «красную зону», и обо всех последствиях предупреждены», — сказал врач.

Руководитель уточнил, что сам он как экскурсовод пройдёт в защитном костюме и респираторе, а другие участники экскурсии — только в костюме, без средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 35 650 случаев заражения коронавирусом.