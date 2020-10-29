Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Из регионального бюджета Ленинградской области выделят 5 млн рублей для увеличения тестирования на COVID-19. Такое поручение 29 октября дал глава региона Александр Дрозденко на заседании правительства Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как уточнил губернатор области, средства пойдут на приобретение двух автоматических станций для проведения тестов и закупку анализаторов. В настоящий момент в Ленинградской области исследования на COVID-19 проводятся на базе 15 лабораторий, количество тестов, по сравнению с первой волной, увеличено в три раза, до шести тысяч в день.

Кроме того, регионом закуплено дополнительно 100 тысяч масок, которые будут бесплатно розданы в районах «красной» зоны на входах в учреждения и торговые центры в ближайшие выходные.

Помимо этого в пятницу, 30 октября, в Ленинградской области будет открыто ещё 180 коек для больных ковидом: 150 в Рощино и 30 в Киришах.

«Регион должен держать резерв ковидных коек в 25%. Также у нас должен сохраняться трёхмесячный запас лекарственных средств и расходных материалов. По ИВЛ у нас уже сегодня 20-кратный запас установок. Отрадно, что опыт Ленинградской области по организации лечения амбулаторных больных принят и тиражируется по всей России — область обеспечивает всех амбулаторных больных бесплатными лекарствами», — рассказал Александр Дрозденко.

Напомним, ранее сообщалось, что властям Ленинградской области удалось заранее выделить из бюджета 50 млн рублей и обеспечить лечебные организации необходимыми препаратами, что позволило избежать напряжённости, которая наблюдается сейчас в других регионах.

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