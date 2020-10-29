Тверь, , 12:26 — REGNUM В Тверской области за сутки подтвердили 142 новых случая заражения коронавирусом, это на пять человек больше, чем сутками ранее. Статистику опубликовал 29 октября региональный оперативный штаб.

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За сутки в регионе выписаны после перенесённого COVID-19 89 пациентов. Также за сутки статистика смертности выросла на пять случаев.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 9276 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 5374 человека. Скончались 313 пациентов с СOVID-19. На 29 октября изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением 3589 человек.