Иваново, , 12:18 — REGNUM Руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил 29 октября в ходе онлайн-брифинга.

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«Так получилось, что в результате планового тестирования на коронавирусную инфекцию у меня был выявлен коронавирус. Я лечусь в настоящее время дома. Пока болезнь протекает у меня в лёгкой форме, принимаю всю необходимую терапию в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения. Чувствую себя удовлетворительно, что позволяет мне в дистанционной форме работать», — сказал Фокин.

Фокин добавил, что связывает своё заболевание с профессиональной деятельностью, несмотря на то, что он использовал средства защиты.

Отметим, что за минувшие сутки в Ивановской области коронавирус подтверждён у 113 человек, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 11 246, выздоровели в общей сложности 8243 пациента, скончались 169 человек, в том числе трое — за последние сутки. На данный момент к аппаратам ИВЛ подключены 62 пациента, находящиеся в тяжёлом состоянии.