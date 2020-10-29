Казань, , 14:29 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 29 октября заражены коронавирусом 8 328 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 46 пациентов. Накануне сообщалось о 47 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 344 человека, за сутки — 86 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 110 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Два новых случая заражения SARS-CoV-2 завозные, 44 — контактные. В стационары госпитализировали 13 пациентов, 33 человека — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших за сутки в возрасте от 30 до 50 лет — 16 человек, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 28 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для помощи медперсоналу в больницах и поликлиниках Татарии привлечено свыше 3 тыс. волонтеров из числа студентов Казанского государственного медицинского университета, медколледжей, ординаторов Казанской государственной медицинской академии и школьников медицинских отрядов.

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