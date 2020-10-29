Волгоград, , 12:20 — REGNUM В Волгоградской области 29 октября зарегистрировано 196 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущих суток. Скончался один человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса достигло 19 тыс. 919. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 6365 взрослых и 81 ребёнок. Выписаны после выздоровления 17 тыс. 168 человек, в том числе 190 за истекшие сутки.

Зарегистрирован один летальный исход. Всего от осложнений на фоне коронавируса скончались 199 человек.