Махачкала, , 12:30 — REGNUM Почти 15,9 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане, по данным на 11:40 29 октября, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике инфекцию выявили у 86 человек — это самый высокий суточный прирост за период с 18 октября.

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Вчера в Дагестане выздоровели 86 носителей COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили более 14,2 тыс. человек, или около 89,5% инфицированных. Скончались в регионе за прошедшие сутки двое пациентов с коронавирусом, тем самым общее число случаев летального исхода достигло 772.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября был опубликован указ врио главы Дагестана Сергея Меликова, согласно которому жители республики должны использовать маски во время поездок на общественном транспорте и при посещении людных мест. Гражданам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

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