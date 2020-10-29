Москва, , 12:11 — REGNUM В Москве пока не планируется вводить пропускной режим, говорится 29 октября на сайте столичного правительства.

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"Сейчас делать этого не планируется», — говорится в ответе на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, московские власти ожидают, что уже принятых в столице мер против распространения коронавируса будет достаточно.

Он напомнил об уже принятых мерах в виде ограничения на выход из дома пожилых людей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями, продления каникул в школах и перевода 30% сотрудников предприятий на удалённый режим.

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